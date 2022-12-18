والد «محمد» طالب طب بني سويف المتوفى في حادث سير: كان محبوبا من الجميع

خيّمت حالة من الحزن على أسرة «محمد» طالب طب بني سويف المتوفى في حادث مروري بمنطقة الحمرايا في المحافظة، عقب تشييع جثمان نجلهم في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وقال حسام فكري موجه كيمياء بالتربية والتعليم في بني سويف والد طالب كلية الطب «محمد» الذي توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا لـ«الوطن»: راض بقضاء الله وقدره، الحمد لله على كل حال، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرنا.

والد طالب الطب المتوفى: ابني كان مُحبًا للجميع ومحبوبا من الجميع

وأضاف: «محمد رحمة الله عليه كان محبا للجميع ومحبوبا من الجميع، يخدم الصغير قبل الكبير، محبًا للخير، ربنا يقوينا بالصبر من عنده، ابني كان بارًا بي وبوالدته».

وتابع حسام فكري: «صباح أمس كان متجهًا للامتحان في كليته ببني سويف، وشاهدته وقت نزوله واطمنت عليه نظرًا لأنه كان مًصابا في قدمه إلا أنني لم أعلم أنني قد لا أره مرة أخرى، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيًرا منها».

أهالي بني سويف يشيعون جثمان طالب طب المتوفي في حادث مروري في جنازة مهيبة

وشيع أهالي محافظة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، جثمان طالب كلية الطب المتوفي في حادث مروري في جنازة مهيبة عقب تأدية الصلاة عليه بأحد المساجد الكبرى بالمحافظة، وسط حالة من الحزن وبكاء أصدقائه وأهله، عقب إنهاء جميع الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن اللازم.

تفاصيل وفاة طالب بكلية الطب في حادث مروري ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، ما تسبب في وفاة قائدها.