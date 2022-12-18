شبورة مائية كثيفة على طرق بني سويف الزراعية والصحراوية

شهدت الطرق الزراعية والصحراوية في محافظة بني سويف، خاصة القريبة من المجاري المائية، صباح اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة، ما أدى إلى تخفيض سرعة المركبات إلى الحدود الدنيا لعدم وضوح الرؤية، تجنبًا لوقوع حوادث.

تخفيض سرعة المركبات لعدم وضوح الرؤية

واضطر قائدو المركبات إلى تخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية، بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب، وكذلك بالطرق الزراعية والصحراوية بزمام محافظة بني سويف.

طقس خريفي معتدل في محافظة بني سويف

ويسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا، ومائل للبردوة ليلًا، وبارد في الساعات المتأخرة من الليل، مع وجود شبورة مائية.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات وبخاصة مع الشبورة التي شهدتها عدة مناطق بالمحافظة.

واستعدت محافظة بني سويف لفصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار وذلك بعدد من الإجراءات والتي تضمنت التأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تتسبب في تجمع المياه وإعاقة المرور.

كما استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من الاجراءات للتعامل مع فصل الشتاء بينها، جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

شبورة كثيفة على الطرق

وكانت عدة طرق بالمحافظات شهدت تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة، وشددت الأرصاد الجوية على المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.