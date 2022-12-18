لماذا حذر «المركزي» مصدري الذهب؟.. خبير يجيب

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دورياً اليوم الأحد، يلزم مصدري الذهب بإيداع حصيلة التصدير من دولارات بالبنوك المحلية خلال أسبوع، وفي حالة عدم الوفاء بذلك يمنح المصدر 3 أيام أخرى ليتم المراجعة خلالها، وبعدها إذا لم يورد الحصيلة يبلغ عنه إخفاق بجميع البنوك.

«فهمي»: الهدف من تعليمات البنك المركزي عدم السماح بتهريب الأموال

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة اليوم خاصة بتصدير الذهب، تلزم بإخطار البنوك أن من يتخلف عن إيداع حصيلة التصدير عن المهلة المحددة يعد «إخفاقا»، والهدف منها عدم تكرار الأمر وحتى لا يكون بوابة لتهريب الأموال.

ماذا لو تخلف عميل عن إيداع حصيلة تصدير الذهب بالبنوك؟

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تعبير «إخفاق» يعني عميل «متعثر»، وهي بمثابة تعليمات للبنوك المحلية بعدم التعامل مع هذا العميل قبل التحقق من الأسباب وراء تخلفه عن إيداع حصيلة تصدير الذهب.

أسباب تعليمات البنك المركزي

وتابع، «الذهب بمثابة ثروة وهو يقابل النقود في عصرنا الحالي، وبالتالي تصديره للخارج بدون إيداع الحصيلة النقدية المقابلة له يعد تماما مثل تهريب الأموال».

كما أوضح أن الغرض من تعليمات البنك المركزي اليوم هو عدم السماح بتهريب الذهب، وبالتالي وضعت ضوابط لعملية تصدير المعدن الأصفر التي تم السماح بها مؤخراً.

العقوبة القانونية

وبالنسبة للعقوبة القانونية، قال إن البنك المركزي المصري معني بالإبلاغ وإخطار البنوك بعدم التعامل مع هذا الشخص، وبعدها تحقق الجهات المختصة في أسباب تأخير إيداع حصيلة تصدير الذهب، وإذا كان هناك نية للتهريب أم لا، وما الأسباب التي أدت لذلك، وتقوم بها الجهات المعنية.