صاحب شقة كنز توفيق الحكيم: «عثرت على كتابات للأديب الكبير بخط يده»

قال محمد فوزي، الشاب الذي عثر على مقتنيات توفيق الحكيم، إنه وأصدقائه قاموا بشراء 5 محلات من أجل الاستثمار، وشقة لأغراض تجارية وعثر فيها على سيناريو «أهل الكهف» للكاتب الكبير، «ساعتها قولت ده كنز، لأني لقيت كتابات كتير بخط الإيد».

فوزي: عثرت على كتابات تعود للكاتب طه حسين بخط اليد

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كذلك عثر خلال تفقده لهذا الكنز على كتاب الأيام للكاتب الكبير الراحل طه حسين، وكتب أخرى للكاتب سعد الدين وهبة، والكثير من الكتب الأخرى.

فوزي: قدمت مقتنيات كتير جدا لوزارة الثقافة

واستطرد: «احتفظت بكل ده طبعا، وقدمت مقتنيات كتير جدا لوزارة الثقافة، وأقدر دور وزارة الثقافة في حفظ التراث، وبنروح أنا وأصدقائي سور الأزبكية كتير وبنجيب حاجات كتير طبعة أولى ونحتفظ بها».

وأوضح أن الهوية المصرية تحتاج لمجهودات كبيرة من أجل الحفاظ عليها وتعظيمها، موضحا «كان من ضمن ما عثرت عليه الكثير من المسلسلات والمسرحيات لتوفيق الحكيم التي عرضت والتي لم تعرض بعد».

وكان انفرد «الوطن» بقصة عثور الشاب على كنز توفيق الحكيم في شقة اشتراها من حفيده بمحافظة القاهرة، ووجد بها مقتنيات وسيناريوهات بخط يد الأديب الكبير ولمعرفة التفاصيل اضغط هنا.