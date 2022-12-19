«مبرد حديد» يخترق رأس طفل.. وطوارئ المنصورة تستعد لإجراء جراحة دقيقة

استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعي التابعة لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد طفلا عمره 12 عاما من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مصابا في رأسه، بعدما اخترقت قطعة حديدية «مبرد حديدي» بمسافة 7 سم، ومستقرة في رأسه، وبسؤاله تبين أنه أصيب في مشاجرة مع آخر سدد له المبرد في رأسه.

وصول طفل للمستشفى في رأسه مبرد حديد

وأكد مصدر طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي، لـ«الوطن» أن المستشفى استقبل طفلا يدعى «محمد عنتر محمد جمعة»، 12 عاما مقيم في قرية الأبحر مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ نتيجة اعتداء زميله عليه بمبرد حديد استقر بالرأس بمسافه 7 سم، ووصل إلى استقبال المستشفى على هذه الحالة.

الاستعداد لإجراء جراحة دقيقة للطفل

وأوضح المصدر أن فريقا طبيا من جراحي المستشفى يتعامل مع المصاب بإجراء أشعة مقطعية على الرأس وتحديد نوع الإصابة ومدى تأثيرها على المخ ومن ثم سيتم إجراء جراحة دقيقة لمحاولة استخراج المبرد، وجاري متابعة الحالة في استقبال المستشفى، وعرض الأمر على كبار أستاذة الجراحة والمخ والأعصاب والأوعية الدموية.