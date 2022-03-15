جراحة دقيقة لاستئصال ورم بفم مولودة يمنعها من الرضاعة بمطروح (صور)

نجح فريق طبي بمستشفى مطروح العام في إجراء أول عملية جراحية من نوعها، لاستئصال ورم من فم طفلة رضيعة، تبلغ من العمر يوم واحد، عقب ولادتها بساعات، حيث قام طاقم طبي متخصص بإجراء العملية، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومتابعة الدكتور صبري عصفور، مدير المستشفى العام، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفلة، التى كانت تعاني من صعوبات في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة، بسبب الورم الذي كانت تتدلى أجزاء منه خارج فم الطفلة.

تحويل الطفلة إلى مستشفى مطروح العام

وقال الدكتور صبرى عصفور، مدير مستشفى مطروح، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن البداية كانت باستقبال مستشفى الأطفال التخصصي بمطروح رضيعة لم يمر على ولادتها سوى بضعة ساعات، تعاني من صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة، بسبب وجود ورم ظاهر من فتحة الفم، وتبين أن هذا الورم يمنع الطفلة من الرضاعة، ولابد من استئصاله.

وأضاف أنه جرى حجز المولودة داخل حضانة مستشفى الأطفال، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعرضها على اخصائى الأطفال، الدكتور كريم بدر، الذي قرر تحويل الحالة بشكل عاجل إلى المستشفى العام، لتحضيرها للعمليات، وتجهيز التحاليل والفحوصات، وتم دخول الطفلة للعمليات.

أول رضاعة للطفلة بعد إجراء العملية

وأضاف «عصفور» أنه تم استئصال الورم بفم الطفلة، من خلال جراحة دقيقة، بعد أن ظهر تكوينه أمام الفريق الطبي من 3 أجزاء، وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت الرضيعة إلى الحضانة لاستكمال علاجها، ويجري تحليل الأنسجة لتحديد نوع الورم، وبدأت الطفلة في الرضاعة لأول مرة، بعد انتهاء العملية بنحو 4 ساعات، وخرجت الطفلة بعد 48 ساعة، تحت الرعاية والمتابعة الطبية لحظة بلحظة في الحضانة.

فريق طبي مستشفى مطروح العام

وأجرى الجراحة فريق طبي متخصص في الجراحات الدقيقة، بقيادة الدكتور كريم بدر، اخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور حسام سرور، استشاري ومدرس التخدير بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسام أبو سمرة، اخصائي التخدير بالمستشفى العام، وجهود طبية لرعاية الطفلة الرضيعة من أطباء الأطفال بمستشفى مطروح العام، ومستشفى الأطفال التخصصي، قبل وبعد العملية، وبمعاونة طاقم من التمريض المتميز في الحضانة والعمليات.