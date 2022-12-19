انفجار في عبارة نهرية بـ«ميانمار» يسفر عن إصابة 17 شخصا

أسفر انفجار على متن عبارة نهرية في العاصمة الاقتصادية لميانمار «بورما سابقا» مدينة «يانجون» «رانجون حاليا»، عن إصابة 17 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة.

وكانت عبارة ركاب «تشيري فيري» تعبر «نهر يانجون» في طريقها إلى «منطقة دالا»، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى نقل المصابين، لـ«مستشفى يانجون العام» لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الانفجار وقع في الغرفة السفلية من القارب

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الانفجار وقع في عبارة تقل ركابا عبر «نهر يانجون».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 17 تفجيرًا وإطلاق نار وقع ببعض البلدات في «يانجون» بين 1 و 17 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 14 آخرين.

من جانبه، أوضح مسؤول بفرقة الإطفاء ببلدة «كياوكتادا» وسط «يانجون»، أن الانفجار وقع في الغرفة السفلية من العبارة.