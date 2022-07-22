4 كوارث في 24 ساعة.. زلزال يضرب ميانمار وحرائق بإسبانيا وإيطاليا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث كان من أبرزها، الزلزال الذي شهدته ميانمار، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، فيما تركزت موجة الحرائق التي تشهدها إسبانيا في 9 مقاطعات

وضربت هزة أرضية بقوة 5.58 درجة على مقياس ريختر منطقة شرق ميانمار «بورما سابقا»، دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات جنوب منطقة كينج تونج شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن «المركز الأوروبي لحرائق الغابات»، احتراق 109000 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» في إسبانيا خلال 10 أيام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

موجة الحرائق تركزت في 9 مقاطعات إسبانية

من جانبها، قالت صحيفة «أل باييس» الإسبانية، إن موجة الحرائق التي تشهدها البلاد تركزت بعد أسبوع في 9 مقاطعات، فيما أسفر اشتعال الحرائق في أكثر من 14000 هكتار بـ«أتيكا» الواقعة في مقاطعة سرقسطة شمال شرقي إسبانيا، إلى إجلاء حوالي 2000 شخص في 6 بلديات.

وفي وقت سابق، بدأ نحو 11 ألف شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق في إسبانيا العودة إلى ديارهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

انتشار ما لا يقل عن 25 حريقاً في إيطاليا

ومع تحسن الوضع في إسبانيا، لا يزال ما لا يقل عن 25 حريقاً في إيطاليا ينتشر مع تحرك موجة الحر شرقاً عبر القارة الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي السعودية، دعت مديرية الدفاع المدني، إلى توخي الحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من البلاد، حتى الاثنين المقبل، وأشارت المديرية السعودية إلى تأثرمناطق: «نجران-جازان-عسير- الباحة» بأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما ستتأثر منطقة «مكة المكرمة» والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بأمطار متوسطة.