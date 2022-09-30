«الزلازل الأوروبي المتوسطي»: هزة بقوة 5.6 درجة تضرب ميانمار

قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب ميانمار «بورما سابقا».

الزلزال وقع على بعد حوالي 112 كيلومترا شمال غربي «مونيوا»

وأشار مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على بعد حوالي 112 كيلومترا شمال غربي «مونيوا»، وكان على عمق 144 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، أوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع عند خط عرض 23.0535 درجة شمالا وخط طول 94.9093 درجة شرقا.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق ميانمار في يوليو الماضي

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة شرق ميانمار، دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وقالت«المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات جنوب «كينج تونج» شرق البلاد.

وفي 11 يناير 2018، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ميانمار، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على بعد 40 كيلو متر غرب مدينة «بيو» الواقعة بين العاصمة «نايبيداو» والمدينة التجارية«يانجون».

وشهدت «بيو»، عقب الزلزال هزتان إرتدادايتان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

وفي 13 مارس 2017، هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، المباني لفترة وجيزة في مدينة «يانجون» أكبر مدن ميانمار وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كان على بعد 69 كيلومترا شمال غربي «يانجون»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الوطن» الكويتية.