الجامعات: امتحانات الترم الأول في مستوى الطالب المتوسط.. ولا خروج عن المقرر

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشددة على أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية والمواعيد المحددة للامتحانات للترم، وأن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية المقررة على الطلاب خلال العام الدراسي، والابتعاد عن الأسئلة التي لا تتماشي مع مضمون ومحتويات المناهج.

لا خروج عن المنهج بامتحانات الترم الأول

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التشديد على الكليات المختلفة بضرورة الالتزام بالمقرارات الدراسية خلال الامتحانات، وعدم خروجها عن النصوص، والمواد التي درسها الطالب خلال الترم، وأن تكون الأسئلة وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وأن توزع كامل درجات الامتحانات على جميع الأسئلة.

الامتحانات وفقا لقدرات الطالب المتوسط

قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعات الخاصة ملتزمة بكل الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بإجراءات الامتحانات، مع التشديد على تطبيق إجراءات مجابهة كورونا، مضيفا أن الأعلى للجامعات شدد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية والعام الدراسي الجاري والامتحانات، وعدم خروج الامتحانات عن المقرارات الدراسية، التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وأن تكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط، مع ضرورة الاهتمام بتنوع الأسئلة، وتوزيع الدرجات بشكل متوازن على كامل أسئلة الامتحان لكل مادة.