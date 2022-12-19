نصائح للطلاب قبل امتحانات نصف العام.. «اهتموا بالطعام الصحي وبنوك الأسئلة»

وجّه عدد من الأساتذة الجامعيين، عدّة نصائح للطلاب مع اقتراب امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي، حيث أكدوا أهمية الاعتماد على الكتاب الجامعي، ومراجعة المحاضرات الخاصة بعضو هيئة التدريس، والاهتمام بحل الأسئلة الموجودة على بنوك الأسئلة.

الاعتماد على بنوك الأسئلة

الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة حلوان، والخبير التربوي، نصح طلاب الجامعات بعدم الخوف أو الرهبة من الامتحانات، وطالبهم بمراجعة المحاضرات والاعتماد على بنوك الأسئلة في التدريبات لمختلف المواد الدراسية، لافتا إلى أهمية الالتزام بالقواعد والضوابط والإرشادات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الخبير التربوي لـ«الوطن»، أنّ الطلاب عليهم الاهتمام بالتغذية الجيدة، والنوم جيدا، والاستيقاظ في وقت مبكر، ومتابعة المراجعات اليومية لأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

الاطلاع على التدريبات العملية عبر المنصات الإلكترونية

من جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، أنّ الاهتمام بالتدريبات العملية عبر المنصات الإلكترونية والإجابة عنها يوميا، يزيد قدرات وإمكانيات الطلاب في الإجابة عن الامتحانات.

وأوضح كمال لـ«الوطن»، أهمية أن يعتمد الطلاب على المحاضرات والمراجعات النهائية لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة.

يذكر أنّ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، تبدا أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يوم 9 يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.