مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكندا.. والشرطة تصفي منفذ العملية

أعلنت الشرطة الكندية، قتل المشتبه به بإطلاق النار على 5 أشخاص وقتلهم، داخل وحدة سكنية في تورنتو، أكبر مدن كندا من حيث المساحة، وذلك بعد تبادل إطلاق نار مع عناصر الأمن.

قتلى في إطلاق نار في كندا

وأفادت قناة «العربية» السعودية الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ 5 أشخاص آخرين قتلوا في تبادل لإطلاق النار بإحدى ضواحي تورنتو.

وأشارت الشرطة الكندية، إلى أنّ هاك شخص مصاب سابع يرقد في المستشفى سيتم استجوابه لمعرفة ملابسات الحادث الذي تعرض له رفاقه.