البحوث الفلكية يكشف موعد بدء شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن هلال شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23/12/2022م، على أن تكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م.

25 ديسمبر أول أيام شهر جمادي الأولى

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان للمعهد اليوم: «يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في القاهرة وفي مكة المكرمة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، على أن يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ 4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين دقيقة و5 دقائق، فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس».

العواصم والمدن العربية والإسلامية

وتابع: «أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين دقيقة و14 دقيقة، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين دقيقة و13 دقيقة، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس، موضحاً أنه بذلك يكون يوم السبت 24/12/2022م هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م».