سيولة مرورية بكوبري أكتوبر وكثافات في شارع الهرم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم، حيث قالت الإعلامية دينا شرف: «في كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقتي رمسيس وغمرة، سنجد سيولة مرورية، وللمتجه أعلى الكوبري في اتجاه العباسية، نجد كثافات بسيطة غير مؤثرة على الحركة، تزيد مع ساعات الذروة الصباحية».

تعديلات لتسيير الحركة المرورية

وأضافت الإعلامية دينا شرف: «في شارع صلاح سالم هناك سيولة مرورية كبيرة، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وفي كوبري الروضة سنجد هناك بعض الكثافات، كما أنّ طريق بن زايد الجنوبي مغلق، ما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية».

وتابعت الإعلامية دينا شرف: «في شوارع الجيزة، الطريق الدائري للقادم من أكتوبر ما زال مغلقا كليا في منطقة القوس الغربي والمريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وللقادم من 6 أكتوبر، جرى تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن، ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ويفضل استخدام محور 26 يوليو أو روض الفرج في حالة الزحام المروري في محور 26 يوليو».

تباطؤ حركة السيارات في شارع الهرم الرئيسي

وأشارت الإعلامية دينا شرف إلى أنّ شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة تصل إلى 500 متر، بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة، كما أنّ شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة.