«زراعة أسيوط»: تكثيف المرور على المحاصيل الشتوية.. ومتابعة دورية للفلاحين

شدد الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني على الزراعات الشتوية والتواصل الدائم مع المزارعين لتعريفهم على مستجدات أنشطة الإنتاج الزراعي، وذلك خلال تفقده المحاصيل الشتوية بمركزي ديروط والقوصية.

تعريف المزارعين بأنشطة الإنتاج الزراعي

وقال وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، في تصريحات له، إنه تفقد محاصيل البطاطس والبصل في مركز القوصية، حيث تم المرور على الزراعات الشتوية القائمة وزراعات البطاطس بحوض الطرحة، والتواصل مع المزارعين وتعريفهم بكافة المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك توافر الأسمدة والمرونة في الصرف وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.

حصاد محصول دوار الشمس

وأضاف «عليوة»، أن الجولة التفقدية شملت زراعات البنجر بحوض الحلافي بزمام فزارة القوصية، وزراعات دوار الشمس بمركز ديروط، لمتابعة المحاصيل الزراعية على مساحة 7 أفدنة، وحضور حصاد المحصول ومتابعة كيفية تفريغه وتعبئته تمهيدا لتسويقه، والاطمئنان أن المحصول بحالة جيدة.

جاء ذلك برفقة محمود حسني، مدير الإدارة الزراعية بديروط، والمهندس شهاب الدين أحمد، مدير حماية الأراضي بالمديرية.