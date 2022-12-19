إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

شهد طريق مدينة أسيوط الجديدة، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة

وتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية ورجال المرور، وتبين صحة البلاغ، وانقلاب سيارة ميكروباص على وصلة الطريق الصحراوي الشرقي.

أسماء المصابين

ونتج عن الحادث إصابة كل من «مصطفي .س.م»، 31 عاما، و«حسن. ع.ا»، 30 عاما»، و«إسلام .ا. ا»، و«هيثم. م»، و«كريم،أ. م»، و«علي .ض.ع»، و«عطا. م. ع»، و«أحمد. ع.أ»، و«أبو عليم. ج. أ»، و«عبدالله. ع. ع»، و«محمد. أ.ع»، و«ماهر. ع. ث»، و«عبدالرحمن. ع. ث»، وجميع المصابين مقيمون في مركز أبوتيج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.