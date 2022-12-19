منى زكي تتنكر في ملابس رجل بمسلسل تحت الوصاية.. صراع جديد خلال رمضان 2023

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير مشاهدها في مسلسل تحت الوصاية، الذي يحمل توقيع المخرج أحمد شاكر خضير، المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضاني 2023، لتعود به بعد انقطاعها عن الموسم الماضي، عقب تقديم مسلسل «لعبة نيوتن» في رمضان 2021، الذي حقق وقت عرضه ردود أفعال إيجابية وإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

منى زكي مع الصيادين في تحت الوصاية

توجهت منى زكي، إلى محافظة دمياط، لتصوير عدد من مشاهد مسلسل تحت الوصاية، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، حول سيدة يتوفى زوجها، لتجد نفسها دون عائل، وتدخل في تحدي مع عائلة زوجها الراحل، لتضطر إلى العمل في البحر مع الصيادين، وتتخفى في زي رجل، لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ويضم في بطولته عددا من الفنانين، من بينهم: نسرين أمين، مها نصار، رشدي الشامي، ومحمد عبد العظيم.

مسلسلات منى زكي قبل تحت الوصاية

قدمت منى زكي، تجارب درامية عديدة ناجحة قبل تحت الوصاية، تعاونت خلالها مع أبرز المخرجين على مدار السنوات الماضية، من بينها: «أفراح القبة» للمخرج محمد ياسين في رمضان 2016، و«آسيا» للمخرج محمد بكير، بالإضافة إلى مسلسل «السندريلا» للمخرج الراحل سمير سيف في 2006.

وشاركت بشكل لافت، في أعمال درامية مختلفة منها «جحا المصري»، مع النجم يحيى الفخراني في 2002، و«الضوء الشارد»، «زيزينا» و«نصف ربيع الآخر».

«الجواهرجي» و«القاهرة مكة».. أعمال تنتظر العرض

بخلاف تحت الوصاية، هناك عدد من الأعمال الفنية التي تستعد منى زكي، لعرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم «القاهرة مكة» للمخرج هاني خليفة، الذي يجمعها بعدد من النجوم منهم: محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا.

وانتهت أيضا، من تصوير مشاهدها في فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي، وهو العمل الأول الذي يجمعهما معا، بعد غياب ما يقرب من 24 عاما، منذ فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».