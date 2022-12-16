منى زكي تنشر صورا مع أحمد حلمي وخبيرة عناية بالبشرة: شكرا على تدليلنا

شاركت الفنانة منى زكي مجموعة من الصور الجديدة لها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

ونشرت مني زكي صورتين لها مع حلمي وظهرت معهما «جريس»، خبيرة العناية بالبشرة، وعلقت على الصور قائلة: «شكرًا لكي على تدليلنا».

منى زكي مع أحمد حلمي في صور جديدة

كانت مجموعة الصور التي شاركتها الفنانة منى زكي عبر صفحتها الخاصة، من جلسة للعناية بالبشرة، خضعت لها هي وحلمي، وكشفت عن هذا الأمر جريس من خلال صفحتها الخاصة، عبّرت من خلاله عن سعادتها بالتعاون مع الثنائي.

يذكر أنّ الفنان أحمد حلمي بدأ التحضير لفيلمه الجديد لسه حتة، والتي يتعاون فيه مع المؤلف شريف نجيب ويعقد الآن جلسات عمل مكثفة؛ للوقوف على التفاصيل الأولى للعمل وبدء التصوير في القريب العاجل.

أما الفنانة منى زكي فستخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، بمسلسل «تحت الوصاية».