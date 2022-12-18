«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023، بالتزامن مع بدء إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المديريات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة دقة البيانات في أثناء التسجيل، ومراجعتها جيداً من قبل المدرسة.

وأضافت الوزارة، في خطاب للمديريات التعليمية، أنّ آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023، هو يوم 22 ديسمبر الجاري، موضحة أنّ التسجيل يتم من خلال بوابة مركز المعلومات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لذلك.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- اختيار تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

- الضغط على زر رابط «تسجيل دخول».

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- استكمال بقية البيانات المطلوبة.

تعليمات مهمة بتكثيف الندوات التوعوية بخطورة الأعمال الإلكترونية

وفي سياق متصل، شددت المديريات على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إرسال تقارير الزيارات الميدانية والسلبيات والإجراءات التي تم اتخاذها لإزالتها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الإدارة المركزية التابعة للإدارة العامة للامتحانات -التعليم العام بالوزارة بخصوص تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحانات، وتكثيف الندوات التوعوية بخطورة الأعمال الإلكترونية ومتابعة الطلاب داخل الفصول ومراجعة سجل الحالات الطارئة للطلاب واستدعاء ولي الأمر اذا لزم الأمر وذلك لتقويم سلوك الطلاب يتم ذلك من خلال التربية الاجتماعية والنفسية.

وأضافت المديريات، في منشور وُزّع على الإدارات، بضرورة متابعة تفعيل الأمر الإداري بشأن وجود فترة خلال الإذاعة المدرسية للتحدث عن المشاريع التنموية للجمهورية والمحافظة والتعرف على الجهود التي تبذلها الدولة علي محاور التنمية من خلال شبكات الطرق والإسكان، وعقد اجتماع لمديري المدارس برئاسة مدير الإدارة بنطاق كل إدارة؛ لبحث تداعيات الألعاب الإلكترونية والتشديد خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الجيدة لكل أفراد المنظومة التعليمية على الإشراف ومنع تجمع الطلاب نهاية اليوم الدراسي، والتأكد من عدم وجود طلاب داخل دورات المياه.

وشدد على الالتزام بالجداول المرسلة بمواعيد امتحانات المستوى الرفيع «اللغة الانجليزية» للفصل الدراسي الأول للمدارس الرسمية والمتميزة لغات، وجداول امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.