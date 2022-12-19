وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يتفقدان أول نموذج محلي لـ«ولاعات محطات الكهرباء»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لحضور العرض التقديمي، وتفقد نموذج للحارقة «ولاعة محطات توليد الكهرباء»، والتي تعد أحد المكونات الاستراتيجية التي تدخل ضمن مكونات تشغيل المحطات الكهربائية.

استغلال فائض الطاقات الإنتاجية

استهل وزير الإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والحضور، مشيراً إلى أنَّ هذا اللقاء يهدف في المقام الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف أنَّ شركات الإنتاج الحربي لديها من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من تصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كل المحطات الكهربائية وكذلك القيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع وتوفيرها طبقا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك وأيضاً توفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة مما سيوفر الكثير من تكاليف صيانة وتشغيل هذه المحطات من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع وكذا تطوير نظم استهلاك الوقود ما يعظم من قيمة المكون المحلي ويوفر العملات الأجنبية.

عقب ذلك، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي موقف التعاون مع شركة «Advanced Technology Development (ATD)» الإماراتية العاملة في مجال تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء والتي قامت بالمشاركة في تصنيع نموذج للحارقة (ولاعة محطات توليد الكهرباء) وذلك بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

وأجرى رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية عرضًا تقديميًا أمام الوزيرين والحضور حول نموذج «الحارقة» والتي قامت الشركة في وقت سابق بتقديم الرسومات الفنية لها «المصنع 200 الحربي»، إذ درس مهندسو المصنع الرسومات وتعديلها بالتعاون مع الشركة الإماراتية، ومن ثم بدأ العمل والانتهاء من أول نموذج للحارقة (ولاعة لمحطات توليد الكهرباء) بخامات محلية بالكامل وبإتباع أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «ATD الإماراتية» أنَّ هذه الولاعة تعمل على جميع أنواع محطات الكهرباء (التي تعمل بالغاز والمازوت) ويوجد بكل محطة عدد من (16 حتى 64) ولاعة طبقاً لقدرة المحطة.

من جهته، أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنَّ ما يتمّ تنفيذه في مصر حاليًا من مشروعات قومية وتنموية، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بقطاع الكهرباء والطاقة تستلزم وجود صناعة محلية قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات حاليا ومستقبليا نظراً لما يحققه الاعتماد على المنتج المحلي من تقليل للاستيراد وتوفير للعملات الأجنبية.

وأشاد «شاكر» بما اطلع عليه في أثناء قيام الشركة الإماراتية بالعرض التقديمي وأثناء تفقده لخط الإنتاج بالشركة (م200)، معربًا عن ثقته في وزارة الإنتاج الحربي والدور الذي تقوم به لتلبية الاحتياجات اللازمة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، مؤكّدًا أنَّ هذا التعاون سيكون خطوة مهمة في تحقيق الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء لصالح إنشاء وتطوير محطات الكهرباء في مصر حرصًا على توفير مصادر الطاقة المختلفة للمواطنين بشكل مستمر.

توقيع بروتوكول ثلاثي

وبدوره، صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أنَّ وزير الإنتاج الحربي حرص على اصطحاب شاكر والحضور لتفقد نموذج للحارقة «ولاعة محطات توليد الكهرباء»، والذي تمّ تصنيعه لأول مرة بخامات محلية الصنع، مشيراً إلى أنَّه تمّ توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ويمثله المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع و شركة (ATD) الإماراتية، ويمثلها الدكتور ماجد توقان الرئيس التنفيذي للشركة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمثلها المهندس جابر مصطفى الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بهدف التعاون في إنتاج وتصنيع قطع الغيار الاستراتيجية اللازمة لصيانة وتشغيل كل المحطات الكهربائية ولصالح وزارة الكهرباء.