وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع زامبيا وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فيلكس موتاتي، وزير العلوم والتكنولوجيا الزامبي، والوفد المرافق له من ممثلي عدد من الشركات الزامبية، ووفد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية CIT، لبحث سبل التعاون المشترك، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وفي بداية اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالضيوف، وجرى التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وزامبيا على الصعيد الثنائي في جميع المجالات، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين من الجانبين.

واستعرض وزير الإنتاج الحربي، خلال اللقاء، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وجرى التأكيد على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وشهد اللقاء التباحث حول موضوعات التعاون المشترك المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الزامبية، لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين، كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ الوزارة تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع دولة زامبيا في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد فيلكس موتاتي، وزير العلوم والتكنولوجيا الزامبي، بتطور العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أنّ مصر نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في مد جسور قوية من الثقة والتقارب مع زامبيا‏‏ قلب الجنوب الأفريقي‏‏، مؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى اهتمام العديد من الشركات الزامبية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة، بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، ولهذا فإنّ الوفد المرافق يتضمن ممثلي 10 شركات زامبية تعمل في المجال الصناعي التكنولوجي.

وأضاف أنّ اهتمام الجانب الزامبي بالتعاون مع «الإنتاج الحربي»، يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأشار موتاتي، إلى أنّ بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التكنولوجيا باعتبارها من أهم الدول التي ساهمت في نقل التكنولوجيا وآليات التحول الرقمي في الأسواق الأفريقية، ما يمثل خطوة مهمة في خطة زامبيا نحو التحول الرقمي، مؤكدا أنّ مصر شهدت على مدار السنوات الماضية تطورات واضحة في مجال البنية التحتية المحفزة للتطورات التكنولوجية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أنّ غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تستهدف تنمية الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير قدرات الشركات، مشيدا بما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من قدرات وخبرات وكونها أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية، كما أكد تطلعه لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الزامبي بما يتواكب مع العلاقات المتميزة بين البلدين.