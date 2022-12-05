«الإنتاج الحربي»: توريد 100 أتوبيس كهربائي للعمل على الطريق الدائري

قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنّ التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، أحد الأهداف الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنّه جرى التعاقد مع وزارة النقل على توريد 100 أتوبيس كهربائي لخدمة المواطنين على الطريق الدائري.

110 أتوبيسات كهربائية بقمة المناخ

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية DMC، أنّ فكرة وجود أتوبيس كهربائي من صناعة مصرية ترجع إلى يونيو الماضي، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص المصري، موضحا أنّ مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ الشهر الماضي، شهد مشاركة 110 أتوبيسات كهربائية صناعة محلية، بمكونات محلية تصل إلى 60%، مشيرًا إلى أنّ هناك فروق وتعديلات بسيطة بين الأتوبيس الكهربائي ونظيره التقليدي، ممثلة في الباب وبعض التفاصيل الفنية الأخرى.

الدولة معنية بملف الحفاظ على البيئة

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد أنّ الوزارة حريصة على تنفيذ مشروعات تسهم في دعم توجهات الدولة، وعلى رأسها المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أنّ الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية.