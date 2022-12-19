«الإسكان»: ربط محور مدينة سفنكس الجديدة بطريق «القاهرة - إسكندرية» الصحراوي

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه جارٍ تنفيذ أعمال ربط محور مدينة سفنكس الجديدة على طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى بنطاق المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نظراً للأهمية المبرى لطريق محور سفنكس للربط بين طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى وطريق الضبعة والطريق الإقليمى الأوسطى، ضمن خُطة ربط مدينة سفنكس الجديدة بالطرق الرئيسية.

تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس

وأشار المهندس أحمد محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " المرحلة الأولى "، حيث تم إصدار أمر الإسناد للعملية لإحدى الشركات المتخصصة، تحت إشراف مركز البحوث الاستشارية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 31/7/2023، بتكلفة إجمالية 59.5 مليون جنيه.

توصيل المرافق إلى محطة سفنكس الجديدة

وتابع المهندس أحمد محمد إبراهيم، أعمال توصيل المرافق إلى محطة سفنكس الجديدة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح، وذلك ضمن توجه الدولة لإنشاء شبكة نقل جماعى متميزة، تربط المحاور التنموية، وتساعد فى تيسير نقل المواطنين والبضائع.