وزير النقل يتابع مع رئيس «سيمنز» خطوات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مع مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز موبيليتي» العالمية، لمتابعة الخطوات التنفيذية للأعمال الكهروميكانيكية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة/ العلمين / مطروح» والتأكيد على التوقيتات الخاصة ببدء تصنيع الوحدات المتحركة للخط الأول، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ومن المخطط بدء تصنيع أول قطار كهربائي إقليمي خلال الشهر الجاري، على أن يتوالى تصنيع باقي القطارات الكهربائية الإقليمية والقطارات الكهربائية السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي جرى الاتفاق عليها.

وأشاد الوزير بشركة «سيمنز» التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم، مؤكدا أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

من جانبه قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: «نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية، للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر».

وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد.

ويسهم أيضًا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً.