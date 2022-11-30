وزير النقل: تنفيذ 3 خطوط رئيسية لـ«القطار الكهربائي» بإجمالي 2000 كيلو متر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تنفيذ 3 خطوط رئيسية لمشروع القطار الكهربائي السريع، بطول 2000 كيلو متر، مشيرا إلى أن الخط الأول يشمل (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح - الفيوم)، والثاني (أكتوبر - بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)، والثالث (قنا – الغردقة – سفاجا).

ونوه بأن السرعة التصميمية لشبكة القطارات الكهربائية 250 كيلو متر بالساعة، لافتا إلى أن القطار الكهربائي سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

القطار الكهربائي بسرعة السريع 230 كيلو متر بالساعة

وأضاف وزير النقل، لـ«الوطن»، ان السرعة التشغيلية لمشروع القطار الكهربائي السريع 230 كيلو متر بالساعة، إذ يسهم المشروع في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، مؤكدا أن السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلو متر بالساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلو متر بالساعة.

وشدد على أن المشروع يجري تنفيذه طبقا للمواصفات العالية، إذ يعمل على توفير الوقود وصديق للبيئة، ويقدم خدمات مميزة للمسافرين.

القطار الكهربائي السريع صديق للبيئة

وأوضح وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، موكدا أن حجم أضرار القطار الكهربائي على البيئة (صفر).

وأكمل: هذا المشروع سيقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي من الركاب، والخط الثاني للمشروع سيخدم أهالي الصعيد، منوها بأن الخط الأول من المشروع (العين السخنة - العلمين الجديدة - مطروح - الفيوم)، يشمل 22 محطة.

تطهير مناطق المشروع لمواجهة فيروس كورونا

وأشار الوزير، إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطهير وتعقيم مناطق المشروع، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ القطار الكهربائي السريع لتغطية أنحاء الجمهورية، بجانب شرايين التنمية التي تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.