جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية.. ورقي وإلكتروني على فترتين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية، بفترتيه الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا، والمسائية للمدارس غير المجهزة تنكولوجيا، على أن تبدأ الامتحانات 10 يناير المقبل، وتختتم في 25 يناير من نفس الشهر، لـ10 مواد في 7 أيام خلال تلك الفترة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

جاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية، وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم، كالتالي:

- الثلاثاء 10 يناير: اللغة العربية.

- الخميس 12 يناير: الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 15 يناير: اللغة الاجنبية الثانية والتاريخ.

- الثلاثاء 17 يناير: اللغة الاجنبية الأولى.

- السبت 21 يناير: الفيزياء، الفلسفة والمنطق.

- الإثنين 23 يناير: الرياضيات.

- الأربعاء 25 يناير: الأحياء.

امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

ارتبط جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية، بفترتي المدارس الصباحية المجهزة إلكترونيا، والمسائية غير المجهزة إلكترونيا، على أن يتم عقد امتحانين أحدهما ورقيا وآخر إلكترونيا، وفقا للمواعيد المبينة في الجداول.

ويأتي ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد جداول امتحانات منتصف العام الدراسي في الإسكندرية.