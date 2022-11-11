6 محاذير في امتحانات الميدترم في «تجارة الإسكندرية»: منها حظر الموبايل

أعلنت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية 6 محاذير لطلابها أثناء تأدية امتحانات منتصف الفصل الدراسي «ميدترم»، والتي تبدأها شعبة اللغة الإنجليزية والفرنسية، غدًا السبت وتنتهي منها الخميس المقبل، وتبدأها شعبة اللغة العربية يوم السبت 19 نوفمبر، وتنتهي يوم الخميس 24 من الشهر نفسه.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة هذه المحاذير وفق إعلان الكلية:

محاذير الامتحانات

1. لا يُسمح للطلاب باصطحاب الهاتف داخل اللجنة وإلا يعتبر شروع في الغش، حتى ولو كان مغلقًا ويُحال الطالب إلى لتحقيق.

2. لا يٌسمح للطالب بدخول اللجنة بعد بدء الامتحان إلا بعذر مقبول بحد أقصى 15 دقيقة بعد بدايته.

3. الالتزام بأماكن الجلوس المعلنة، والتأكد من تطابق رقم نموذج الإجابة مع رقم نموذج الأسئلة مع بدء الامتحان.

4. مخالفة تعليمات رئيس اللجنة أثناء الامتحان تعد إخلالا بنظام الامتحان ويُحال المتسبب في ذلك إلى التحقيق.

5. في حال عدم وجود اسم الطالب مطبوع بكشف يستدعى رئيس اللجنة، وفي حال إضافة الطالب اسمه كتابتًا، دون توقيع رئيس الكنترول بجانيه يعتبر الامتحان لاغيًا للطالب وهو والعدم سواء.

6. مسؤولية الطالب التأكد من عدد صفحات الامتحان وأنها كاملة.

اعلان أرقام الجلوس لطلاب الشعبتين

وكانت كلية التجارة أعلنت أرقام الجلوس لطلاب الشعبتين العربية والانجليزية لجميع المستويات الدارسين بنظام الساعات المعتمدة، وجداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي، كما أعلنت تحويل محاضرات شعبة اللغة العربية جميع المستويات عبر الانترنت بدءًا من غدًا السبت وحتى الخميس المقبل، نظرًا لبدء امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية هذا الأسبوع.