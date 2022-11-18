وزير داخلية النمسا يرفض توسيع منطقة «شنجن» بسبب ارتفاع معدلات الهجرة

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، رفضه توسيع منطقة شنجن، بسبب ارتفاع معدلات الهجرة في الوقت الحالي، وغياب حماية الحدود.

وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة، إن هناك 100 ألف مهاجر جديد في النمسا هذا العام، لافتا إلى صعوبة قبول إلغاء الضوابط الحدودية في الظروف الراهنة.

اجتماع مشترك لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

وشدد وزير داخلية النمسا، على أن الصراعات والأزمات الدولية الحالية تجعل من الخطأ التخلي عن الضوابط الحدودية، إذ تشدد المزيد والمزيد من البلدان على مراقبة الحدود الوطنية، وفي مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والدنمارك والسويد والنرويج.

وكشف «كارنر»، عن اجتماع مشترك لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الهجرة في غرب البلقان، يعقد الأسبوع المقبل، إضافة إلى اجتماع آخر في بداية ديسمبر المقبل، لمناقشة نفس القضية.