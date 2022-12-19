تفاصيل استئناف العمل في وحدة زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ، استئناف العمل بوحدة زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام، حيث تمت بالفعل خلال الأيام الماضية إجراء أول حالة زرع نخاع لمريضة تبلغ من العمر 31 عاما والمصابة بورم في الغدد الليمفاوية، والتي تم تحضيرها خلال الفترة الماضية، حتى سمحت الحالة الصحية للمريضة لإجراء عملية الزرع وتمت بنجاح، وجار تجهيز حالتين حاليا وإعدادهما للزرع، أحدهما لمريض بالغ والآخر طفل.

خدمة 60 ألف مريض

وصرح رئيس جامعة أسيوط، في بيان، أن تلك الخطوة تأتي انعكاسا لحرص إدارة الجامعة على توفير كافة أنواع الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة، ومرضى الأورام بصفة خاصة، في ظل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للأورام في خدمة أكثر من 60 ألف مريض من المترددين سنوياً على المعهد من مختلف محافظات الصعيد من المصابين بمختلف أنواع الأورام من الأطفال والبالغين، مشيراً إلى قيامه بزيارة إلى الوحدة في الفترة الماضية لمتابعة العمل الجاري لعودة نشاط الوحدة واستئناف الدور الهام الذي تنفرد به على مستوى محافظات الصعيد في إجراء ذلك النوع الدقيق من عمليات زرع النخاع.

فريق عمل المعهد

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة إلى إدارة المعهد، والدكتور صلاح مبروك خلاف، المشرف على الوحدة والفريق الطبي المسئول عن عملية الزرع، والذي يضم الدكتورة أسماء زهران، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة رانيا حافظ، الأستاذ المساعد بقسم أمراض الدم، والدكتورة نهال عادل، والطبيبات نهى محمود وحسناء عبد الغني.

إجراء أول جراحة

وأوضحت الدكتورة إيمان مسعد، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، أن المريضة مصابة بورم في الغدد الليمفاوية منذ عام 2019 في المرحلة الثالثة، وتلقت العلاج الكيميائي المطلوب وحقق استجابة كاملة، وتمت متابعتها لمدة سنة، ولكن تعرضت لانتكاسة، ما تتطلب استئناف العلاج الكيمائي، حتى تم التأكد من تحقق الاستجابة التامة للعلاج (CR)، فكان القرار بنقل المريضة لوحدة زرع النخاع، حيث تم عمل كل التحاليل اللازمة وتحليل فيروسات وأشعة تلفزيونية على القلب، ومسح بيزتروني على الجسم كله (PET CT) بقسم الطب النووي بجامعة أسيوط، للتأكد من عدم وجود أي خلايا نشطة بالجسم وفحص الأسنان بمستشفى الأسنان التابعة لجامعة أسيوط، وهي الإجراءات اللازمة قبل البدء في عملية زرع النخاع.

العملية استغرقت يومين

وأضاف الدكتور خالد فارس، المدير التنفيذي لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، أن العملية بدأت أول ديسمبر الجاري داخل وحدة زرع النخاع بفصل الخلايا الجذعية الأم من المريضة، والتي استغرقت يومين للوصول للعدد المطلوب من الخلايا الجذعية الأم.

وقرر فريق العمل بالوحدة عدم خروج المريضة وتلقي العلاج الكيميائي التحضيري لزرع النخاع لبروتوكول BeAM، إلى أن تم نقل الخلايا الجذعية للمريضة مرة أخرى في 17 ديسمبر، تحت إشراف فريق طبي مدرب بوحدة زرع النخاع، وفريق تمريض ومعمل طبي للخلايا الجذعية على أعلى مستوى.