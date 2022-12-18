رئيس جامعة أسيوط يطلق مسابقتين ضمن فعاليات مبادرة شباب من أجل التنمية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتهيئة مجالات لإشراك الشباب الجامعي ورفع مستوى وعيهم بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة، وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، موجها الدعوة لشباب الجامعة إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تنير لهم دروب الحياة، وتتيح لهم المشاركة في صنع القرار.

يأتي ذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة التي ألقاها في اللقاء التعريفي لانطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية، والتي تأتي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

دعم مركز التنمية المستدامة

وأشادت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدور الفعال الذي تقوم إدارة الجامعة به، فهي لا تألو جهدا وتسعى جاهدة إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل دعم أنشطة مركز التنمية المستدامة بالجامعة، والتي تخدم المجتمع وتسهم في تنميته وتقدمه، مشيرة إلى مدى التعاون المثمر والفعال بين جامعة أسيوط ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع الوعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها في مصر، وإتاحة الفرصة للشباب لمناقشة قضايا السياسات العامة لحقيق التنمية البشرية، من خلال التوعية بقضايا الوطن والسياسات التي تعمل عليها الحكومة، فضلا ًعن تأهيل الشباب بالأدوات العلمية والبيانات اللازمة لتحليل هذه السياسات وطرح مشروعات قابلة للتطبيق للتعامل معها.

قضايا المجتمع والمشاركة الفعالة

بينما وجه الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدعوة للشباب بالانخراط في قضايا المجتمع والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التي من شأنها رفع مستوى الإدارك المعرفي والثقافة بالتنمية المستدامة وأهدافها السامية في خلق جمهورية جديدة لمستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأشار إلى حرص جميع قطاعات الجامعة وكلياتها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قطاع الشباب الواعي، والمستنير بقضايا وطنه، في وضع حلول ونقاط تطبيقية يستفيد منها الوطن ويحقق تقدمه، ومن ثم المشاركة في المناقشات العامة حول السياسات والتدخلات الحكومية على أساس ثابت من الفهم المتعمق والدراسة المبنية على بيانات.

شباب من أجل التنمية

وقد قدم الدكتور أحمد علام، منسق مبادرة شباب من أجل التنمية لدى وزارة التخطيط بالجامعة، عرضا تفصيليا حول التعريف بمبادرة شباب من أجل التنمية ورؤيتها ورسالتها في تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام في مصر، في إطار الإيمان بمبادئ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها في مصر وبالقضايا المحورية التي تعمل عليها الحكومة في المجالات المختلفة الى جانب نشر ثقافة المشاركة بين الشباب على مستوى الجامعات وتشجيع تفاعل الشباب مع قضايا مجتمعاتهم المحلية، فضلا عن تعزيز روح التنافس والتفاعل بين الشباب الجامعى من خلال محورين رئيسيين، الأول يقوم على رفع الوعي بقضايا التنمية المستدامة واستراتيجية الأسرة المصرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة المصرية والمشروعات التنموية على المستويين القومي والمحلي، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

بينما المحور الثاني عن طريق إطلاق المنافسات البحثية والإبداعية بين طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بصورة تسهم في إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية وكيفية ربطها باستراتيجية الدولة المصرية وبرامجها ومشروعاتها.

وأضاف أن الفئات المُستهدفة هي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشباب الجامعات في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس، ومنظمات المجتمع المدني والجهات والهيئات الحكومية ورواد الأعمال بالإضافة إلى الباحثين بمراكز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإحصائية في الجامعات، من خلال إشراكهم في توجيه ورعاية المشروعات الطلابية التي يتم إجرائها في إطار المبادرة.

وفى نهاية اللقاء تم الإعلان عن مسابقة أفضل مشروع تنموي ومسابقة أفضل ورقة سياسات.