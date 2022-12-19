تحليل لغة جسد ماكرون أثناء مواساة مبامي.. حماسه صادق وبكاؤه مزيف

خسرت فرنسا أمس بطولة كأس العالم، بعد هزيمتها من الأرجنتين (4-2) عقب انتهاء المباراة الأصلية والشوطين الإضافيين، بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ستاد «لوسيل»، في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذي استضافته قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخبا في 8 ملاعب مختلفة.

ماكرون يواسي مبامي داخل أرضية الملعب

حزن لاعبو المنتخب الفرنسي لعدم تمكنهم من حصد البطولة، وفي لفتة إنسانية رائعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دخل أرضية الملعب يواسي لاعب المنتخب مبامي الذي جلس حزينا شاردًا ليأتي الرئيس الفرنسي من خلفه ويمسح على رأسه، ثم نهض بمساعدة حارس المرمي ووقف بجانبه الرئيس ليحتضنه.

المصريون يعلقون على مواساة ماكرون لـ مبابي

وحاز تصرف الرئيس الفرنسي ماكرون تجاه مبابي، على إعجاب وإشادة الكثيرون، وعلق عليه البعض بطريقة مرحة تدل على خفة دم المصريين الذين تسيطر عليهم روح الفكاهة في كل شيء قائلين: «الرئيس الفرنسي ماكرون يواسي مبابي ويقول له متزعلش وصلي على النبي.. بسيطة يا عمري.. واسيه طال عمرك.. مهما تكون دكتاتور لكن الإنسانية تغلب المنصب».

الأنظار تتجه إلى ماكرون ومبابي

فيما اتجهت الأنظار إلى دور مبابي في المباراة وما بذله من مجهود كبير، اتجهت أيضا إلى ماكرون ومواساته، إذا عقلوا عليه قائلين: «دموعك غالية يا مبابي.. أفضل لاعب في البطولة.. كان كذلك بطل نهائي اليوم.. فعل المستحيل لكن المستحيل لا يكفي أمام الأفضل.. رغم كل شيء يبقى مبابي احسن لاعب على الإطلاق.. مبابي جعل المباراة أكثر من رائعة ويستحق الفوز، لكن حارس مرمى الفرنسي ضعيف مع بعض اللاعبين الذين سددوا بشكل سيء».

وقوف الرئيس الفرنسي بجانب منتخب بلاده

ووقف الرئيس الفرنسي ماكرون، بجانب منتخب بلاده إذا حضر اكثر من مباراة، ومن أبرزها مباراة فرنسا والمغرب التي فاز فيها المنتخب الفرنسي وتأهل للنهائي، وهنأ منتخب بلاده على الفوز في تلك المباراة، على رأسهم اللاعب مبابي، وقدم الشكر للمنتخب المغربي، إذ كتب في تغريدة عبر صفحته الشخصية قائلا: «إلى أصدقائنا المغاربة.. مبروك عليكم هذه الرحلة الجميلة، أنت تصنع تاريخ كرة القدم»، وعقب خسارة المنتخب الفرنسي من الأرجنتين على الفوز بلقب كأس العالم، هنأ الرئيس الفرنسي منتخب بلاده على مشواره في المونديال، وبارك للأرجنتين بالفوز.

خبير لغة جسد يحلل مواساة ماكرون لـ مبابي

وعلق محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، أن مواساة ماكرون للاعب مبابي، أظهرت تعاطفا كبيرا معه وهو يحتضنه ويربت عل كتفه وظهره، فهذه إشارات عاطفية توصل رسالة إلى مبابي أن ماكرون متعاطف معه بسبب حزنه، لافتاً إلى أن مبابي لم يتجاهله بل هو مستغرق في حالة حزن كبير جعلته لا يستطيع التركيز في تعاطف الرئيس ورسالته له.

وأوضح «أبو هاشم»، أنه من اللافت في لغة جسد ماكرون، الحماس الشديد الذي ظهر عليه مع تسجيل الهدف الأول لـ مبابي، حينما ضرب بقبضة يده في الهواء كأنه يشجع لاعبي المنتخب ويحمسهم على الفوز، وهذا الحماس صادق ونابع من داخله، وظهر بوضوح حينما خلع بدلته كأنه يلعب معهم ومرهق.

وعلى عكس حماس ماكرون الصادق إلا أن بكاءه مزيف، فحينما اقتربت الكاميرا منه تكمن جيدًا أن يبكي: «هو بيعرف كويس إزاي يظهر ردود أفعاله ليكسب مواقف إيجابية عند الناس».