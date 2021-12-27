مبابي يتفوق على صلاح ويحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب بالعالم

حصد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم في عام 2021، والمقامة فعالياتها حاليا في الإمارات.

مبابي يحسم المنافسة مع محمد صلاح

ونجح المهاجم الفرنسي الشاب في حسم تلك الجائزة بعد منافسة شرسة مع النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني.

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