ماكرون يجتمع بلاعبي منتخب فرنسا بعد خسارة نهائي كأس العالم: فخور بكم «فيديو»

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلاعبي منتخب بلاده لكرة القدم، معبرا عن فخره بهم رغم الهزيمة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي كأس العالم بقطر 2022.

ونشر إيمانويل ماكرون، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» يكشف تفاصيل لقائه باللاعبين في غرفة خلع الملابس، وعلق عليه قائلا: «فخور بكم».

وكان المنتخب الفرنسي لكرة القدم الشهير بـ«الديوك»، خسر مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، مساء أمس الأحد، على «استاد لوسيل» أمام نظيره الأرجنتنيني «راقصو التانجو» بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.