إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات بسوهاج

شهد طريق «سوهاج- جرجا» الزراعي، بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج، إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم 3 سيارات.

تصادم 3 سيارات

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي بين مركزي المنشأة والعسيرات بدائرة المركز.

وبفحص البلاغ، تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل «تريلا» وأخرى أجرة «ميكروباص» وثالثة ملاكي، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث التخطي الخاطئ، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا من مستقلي السيارتين الأجرة والملاكي بكسور وجروح وكدمات متفرقة.

5 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف سوهاج بـ5 سيارات، وجرى نقل المصابين لمستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وسوهاج العام، حسب حالتهم الصحية.

وشهد طريق «سوهاج - جرجا» إعاقة مرورية جزئية بسبب الحادث، وجرى إعادة فتحها وتسير حركة المرور، ورفع آثار الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.