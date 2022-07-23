إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق «سوهاج - جرجا» الزراعي

شهد طريق «سوهاج ـ جرجا» الزراعي، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير الأمن بالحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث بين سيارتين على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق ووجود 4 مصابين إلى مستشفى جامعة سوهاج ومصابين لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج.

الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، ورفع آثار الحادث، وتم إعادة حركة السير على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في حادث

وكان قد شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي ووجود مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي سوهاج الجامعي وجرجا العام لتلقي العلاج العلاج اللازم.