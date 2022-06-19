إصابة 6 طلاب بجامعة سوهاج في حادث تصادم على طريق الكورنيش الشرقي

أصيب 6 طلاب بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص تقل عددًا من طلاب جامعة سوهاج الجديدة، وكذلك أوتوبيس تابع للجامعة يقل بعض العاملين، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

بلاغ بحادث تصادم ووجود إصابات

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بدائرة المركز على كورنيش النيل الشرقي.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص تقل مجموعة من طلاب الكليات الموجودة بالحرم الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة «الكامل»، بسيارة ربع نقل، وأوتوبيس تابع لجامعة سوهاج يقل عاملين بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

ونتج عن الحادث إصابة 5 طالبات وطلاب، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.