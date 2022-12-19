وكيل «صحة مطروح»: أجهزة طبية جديدة لدعم مستشفيات المحافظة

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن دعم بعض المستشفيات المركزية في محافظة مطروح بأجهزة طبية حديثة، لتوفير خدمات طبية متميزة لأهالي مطروح وزائريها من المصطافين، خاصة أن المحافظة تستقبل بين 6 و7 ملايين مصطاف وزائر سنويا.

أجهزة مقطعية حديثة برأس الحكمة والعلمين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى دعم مستشفى العلمين ومستشفى رأس الحكمة المركزي بأجهزة أشعة مقطعية حديثة وأجهزة قلب وأسرة ومستلزمات طبية.

قوافل علاجية في رأس الحكمة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أنه سيتم تنظيم قافلة طبية في مستشفى رأس الحكمة المركزي الخميس المقبل، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المناسب والمجاني للمترددين من المرضى، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة، وتضم القافلة عدة تخصصات طبية بينها الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والأطفال، النساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان.

تقديم الخدمات الطبية المجانية

وأوضح أن القافلة الطبية يجري تنظيمها في إطار خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي، تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في مختلف مراكز محافظة مطروح الثمانية، وأهمية استمرار تنفيذ قوافل الدعم الطبي العلاجي المجاني لتجوب مراكز وقرى ونجوع المحافظة، والوصول للأماكن الأشد احتياجا للخدمات الطبية، بمشاركة أطباء متميزين في التخصصات المختلفة، لاافتا إلى استمرار عمل فرق القوافل والدعم العلاجي والطبي لجميع مستشفيات محافظة مطروح بشكل دوري.