«صحة مطروح»: إجراء مسح ميداني لقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع الطب الوقائي ستجري عمل مسح صحي لعينة عشوائية جرى اختيارها من الوزارة لمسح ميداني لقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عن طريق الدم ومرض نقص المناعة المكتسبة «h i v- h b v - h c v» وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح؛ للوقوف على نسبة الفيروسات الكبدية في محافظة مطروح والتعامل معها.

واجتمع اليوم الدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بـمحافظة مطروح وفريق وزارة الصحة والسكان بمقر صحة مطروح، خلال لقاء موسع لتحديد آليات العمل واختيار الفرق والتوجيه بالمتابعة والإشراف من خلال فريق الوزارة والمديرية؛ وذلك بحضور الدكتور شادي شاهين مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية.

مكافحة العدوى

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إن الهدف من العينة العشوائية مكافحة العدوى والتقليل من نسبة العدوى والقضاء عليها والتي تنتقل للشخص بسبب نقص المناعة أو عبر الدم ومواجهتها بعد للتعرف على نسب الإصابة والتي تكشفها العينات.

مكافحة الفيروسات

وحول الفيروسات الكبدية، أضاف وكيل «صحة مطروح»، أن اللجنة المشتركة من وزارة الصحة والطب الوقائي ستبدأ عملها مباشرة من خلال المستشفيات عبر فريق مدرب من الطب الوقائي يضم أطباء وتمريضا وفنيين.

وأوضح أن وزارة الصحة تهتم بعمليات المسح للأمراض والأوبئة لاتخاذ اللازم مبكراً والحد من انتشار أية أمراض أو فيروسات.