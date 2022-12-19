وزير البترول: نشجع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، حيث شهد الاجتماع استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبي.

مشروع المثلث الذهبي

وأكد الملا خلال الاجتماع، أهمية تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار، بما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير لتحقيق أهداف الدولة المصرية من المشروع القومي التنموي، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير في قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أولويات المشروعات الاستثمارية

وشدد وزير البترول، على أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة، وتحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، واقترح الوزير في هذا الصدد إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية.

ولفت الملا، إلى أهمية وجود فلسفة جديدة في التعامل مع الاستثمارات بالمنطقة، تقوم على الوضوح الكامل لشروط وقواعد التعامل مع المستثمرين في المنطقة والفرص الاستثمارية ذات الأولوية وتيسير الإجراءات بما يساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير، أهمية منطقة المثلث الذهبي تعدينيا، حيث سيتم التركيز على الاستثمارات الخاصة بنشاط التعدين والقادرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد، كما أشار إلى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.