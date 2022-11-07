أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية: انطلاق قمة المناخ.. والكشف عن موقع قبر الملا عمر

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، كان من أبرزها، انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المناخ «كوب 27»، في مدينة «شرم الشيخ»، فيما كشفت «طالبان» عن موقع قبر مؤسس الحركة الملا عمر.

وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يصل «شرم الشيخ» اليوم

وأمس الأحد، انطلقت فعاليات «قمة المناخ» في دورتها الـ27 «كوب 27» في مدينة«شرم الشيخ»، التي تستمر حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة، فيما يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى «شرم الشيخ»، للمشاركة في «كوب 27»، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأمير محمد سيعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل تحت شعار: «من الطموح إلى العمل».

وبعد ظهر أمس الأحد، وصل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، يرافقه وزيرالخارجية رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة سامية موالفي إلى «شرم الشيخ»، للمشساركة في «كوب 27»

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن 4 مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرة تبون لدى إقلاعها من مطار «هواري بومدين الدولي» متجهة إلى «شرم الشيخ».

مسؤول بالخارجية الجزائرية: القمة العربية مثلت دفعة جديدة للعمل العربي

بدوره، قال المدير العام للاتصال بوزارة الخارجية الجزائرية عبد الحميد عبداوي، إنه تقرر تشكيل لجنة حكماء لحل الأزمات في المنطقة العربية تترأسها بلاده، مشيرا في تصريح مع قناة «النهار» الجزائرية، إلى أن بلاده ستقود مسار دعم عضوية فلسطين الكاملة في منظمة «الأمم المتحدة».

وأضاف عبداوي، إن القمة العربية التي استضافتها بلاد في وقت سابق، مثلت دفعة جديدة للعمل العربي.

وفي باكستان، قال مستشفى «شوكت خانم»، الذي يتلقى رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان، العلاج جراء إطلاق النار عليه خلال مظاهرة في «وزير آباد»، في تقرير طبي، عدم تعرض المسؤول السابق، لأي إصابة مباشرة بالرصاص، مشيرة إلى وجود 4 شظايا من الرصاص وجدت في الساق اليمنى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

العثور على جزء من رصاصة في قصبة ساق عمران خان

وكان خان، أوضح، يوم الجمعة الماضي، أن 4 رصاصات أصابته في ساقيه، فيما أضافت «شوكت خانم»، أنه تم العثور على جزء من رصاصة في قصبة الساق مما تسبب في كسر.

وفي الملف النووي الإيراني، بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في «طهران»، مع المسؤولين الإيرانيين سبل استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء البرنامج النووي لـ«طهران».

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن فيرشينين، بحث خلال الزيارة مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي حاجي، آليات إيجاد حلول دائمة للأزمات في أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا.

بدوره، أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، مساء أمس الأحد، ضبط شحنة أسلحة حربية وذخائر من صناعة أمريكية في «مهاباد» بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي البلاد.

قادة من «طالبان» يحضرون مراسم حول قبر «الملا عمر»

وفي أفغانستان، كشفت «طالبان»، أمس الأحد، عن موقع قبر المؤسس الملا عمر، وقال المتحدث باسم الحركة، طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن قادة بارزين في الحركة حضروا في وقت سابق مراسم حول قبر الأول قرب «عمرزو» في «ولاية زابل» الواقعة جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي قارة أمريكا الوسطى، انطلقت الانتخابات البلدية في نيكاراجوا، حيث يأمل حزب «جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني» الحاكم في إحراز سيطرة شبه كاملة على الحكومات المحلية، وقال وزير خارجية نيكاراجوا، دينيس مونكادا، لوسائل إعلام محلية إن الانتخابات تساعد في تعزيز الديمقراطية الثورية للشعب.

ويسيطر حزب «جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني» برئاسة دانييل أورتيجا بالفعل على الأفرع الثلاثة للحكومة الفيدرالية و141 بلدية من أصل 153 بلدية.

من جانبها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، عن قلقها بشأن الاعتقالات التعسفية، ودعا مكتب حقوق الإنسان، عبر «تويتر» الحكومة لضمان الحقوق السياسية والمدنية للشعب ووقف القمع.

بدورها، قالت ليجيا جوميز، مراقبة الانتخابات لصالح منظمة «افتحوا صناديق الاقتراع»، إن المنظمة وثقت أكثر من 700 واقعة عنف سياسي، مشيرة إلى اعتقال 9 معارضين خلال الأسبوع الماضي.

وفي السعودية، بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مساء أمس الأحد، في اتصال هاتفي، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي، تطوير التعاون في المجال الدفاعي والعلاقاات الثنائية بين البلدين، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للجنرال السابق بالجيش الأمريكي جاك كاين، خلال مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية في 2 نوفمبر الجاري، تحدث فيها عن الاستخبارات السعودية، وقال إنه يصدق نظام الاستخبارات السعودية الذي يعتبر ممتازا، وخصوصا عندما يكون مركزا على «طهران».

بدوره، أعلن أمن الحدود السعودي، تشديد العقوبة على من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود،، حيث تصل العقوبة للسجن 15 عاما، وغرامة قدرها مليون ريال، فيما أنهى نحو 20 ألفا من العمالة الفلبينية معظمهم من العاملات المنزليات، الإجراءات القانونية للعمل في المملكة، وتستأنف البلاد، اليوم الاثنين، استقدام العمال الفلبينيين بمن فيهم عاملات المنازل، بعد الاتفاق بين حكومتي البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي.

الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالا سعوديا

من جانبها، قالت وسائل إعلام سعودية، إن الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالا سعوديا، فيما أكد مستشار التوظيف الفلبيني ماني جيسلاني، أن هناك أكثر من 3 آلاف عاملة فلبينية تم رفض منحهن تأشيرات عمل مؤخرا بسبب شرط العمر.

من جانبه، يزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، اليوم الاثنين، تركيا تلبية لدعوة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، في زيارة تستغرق يومين.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن الجانبان سيستعرضان خلال المحادثات الرسمية التي ستعقد في العاصمة «أنقرة»، غدا الثلاثاء، العلاقات بين البلدين بجميع أبعادها، وتبادل وجهات النظر حول طلب «ستوكهولم» للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي «الناتو»، وعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية.

وفي قبرص، ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في أول زيارة زيارة رسمية إلى البلاد، مع نظيرها القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، التعاون الدفاعي والوضع في أوكرانيا وشرق البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ألمانيا وقبرص تناقشان قضايا متعلقة بقطاع الدفاع

وقال مكتب الصحافة والإعلام القبرصي، إن المسؤولان، ناقشا قضايا متعلقة بقطاع الدفاع، وآفاق تعميق التعاون الدفاعي، كما تبادلا الوزيران، وجهات النظر حول القضايا الحالية للأمن الأوروبي والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا

وأعرب بيتريدس عن الدعم الكامل من حكومة بلاده للجيش الألماني الموجود في قبرص منذ 2006.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت بيانات الشرطة،مقدمة إلى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أمس الأحد، أن أول دورية من شرطة مكافحة الشغب وصلت إلى موقع كارثة «حي إيتايوان»، بعد نحو 85 دقيقة من وقوع الحادث.

ووقع حادث تدافع في «حي إيتايوان» وسط العاصمة «سول»، في 29 ألأكتوبر الماضي، أثناء احتفالات الهالوين، ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا، معظمهم في العشرينات من العمر

وكانت السلطات الكورية الجنوبية، نشرت 5 فرق شرطة مكافحة الشغب التابعة لوكالة «شرطة سول» في يوم وقوع الحادث

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، رفض قبطان سفينة «هيومانتي 1» لإنقاذ المهاجرين أوامر إيطاليا بمغادرة ميناء صقلية، حتى إنزال 35 مهاجرا على متن السفينة.وأمس الأحد، أمرت السلطات الإيطالية، «هيومانتي 1»» بمغادرة ميناء قطانيا بعد نزول 144 مهاجرا تم إنقاذهم، بينهم أطفال، وأكثر من 100 قاصر غير مصحوبين.