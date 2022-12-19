«طاقة النواب» تناقش اتفاقية تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّ اللجنة تناقش اليوم خلال اجتماعها، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022، بشأن الموافقة على مُذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو من خلال مُؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD».

إنتاج الطاقة الخضراء

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنّ الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوجه والسعي نحو إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات.

وأوضح عوض الله، أنّ مصر وقعت العام الماضي، اتفاقا مع شركة ديمي البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الأولى التي جرى توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مؤخرا لقاءات مع شركة FFI الأسترالية للطاقة، وشركة «سكاتك» النرويجية، ووجّه خلالها الرئيس بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء.

ولفت عوض الله، إلى أنّ اللجنة تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).