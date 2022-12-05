«مياه سوهاج» تشكل لجنة لترشيد الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لجنة للحوكمة وترشيد الاستهلاك، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

ترشيد الطاقة وتقليل الفاقد

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم سبل ترشيد الطاقة، وتقليل نسبة الفاقد والوصلات الخلسة، والاستمرار في تغيير العدادات العاطلة، والدفع بمزيد من الاستثمارات نحو خطط الإحلال والتجديد لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

حملات توعوية

وأشار رئيس الشركة إلى الاهتمام بحملات توعية المواطنين لتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وكيفية ترشيد الاستهلاك والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استثمارات الدولة، إضافة إلى توعية المواطنين بضرورة تركيب القطع الموفرة للمياه لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه المهدرة.