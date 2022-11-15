السفير البريطاني في القاهرة: مصر دولة عظمى في الطاقة الخضراء ونفتخر بالتعاون معها

أشاد جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، بالتنظيم الجيد الذي نفذته مصر في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، قائلا إن هناك فرصا للتعاون التجاري بين مصر وبريطانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر دولة عظمى في الطاقة الخضراء.

فرص التعاون بمكافحة التغير المناخي

وقال السفير البريطاني، خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش إحدى جلسات مؤتمر المناخ، اليوم الثلاثاء: «نتطلع لتعاون أكبر مع مصر، ونهنئ الرئاسة المصرية لبذلها جهودًا للوصول إلى اتفاق بشأن قمة المناخ وبالتوفيق لمصر».

السفير البريطاني: نفتخر بالتعاون مع مصر

وأضاف جاريث بايلي: «نفتخر بالتعاون مع مصر في هذا المجال، ونرى فرص كبرى في مصر»، مؤكدًا أن مصر دولة عظمى في مجال الطاقة الخضراء، وهناك شركة بريطانية وقّعت عقود تعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.