«كاسبركي»: استهداف أنظمة «ويندوز» و«أندرويد» بـ400 ألف ملف خبيث يوميا

اكتشفت أنظمة «كاسبرسكي»، للكشف عن التهديدات 400,000 ملف خبيث تم توزيعه يومياً عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2021، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الملفات المرتبطة بأنواع معينة من التهديدات، إذ اكتشف خبراء كاسبرسكي زيادة بنسبة 181% في نسبة برمجيات الفدية الخبيثة التي تُكتشف يومياً.

التحوّلات الرئيسة التي يشهدها عالم الأمن السيبراني

ووردت هذه النتائج وغيرها في نشرة كاسبرسكي الأمنية Bulletin (KSB)، التي تتألف من سلسلة التنبؤات والتقارير التحليلية السنوية حول التحوّلات الرئيسة التي يشهدها عالم الأمن السيبراني.

واكتشفت أنظمة كاسبرسكي للكشف عن التهديدات ما يعادل 403,000 ملف خبيث جديد يومياً خلال الأشهر العشرة الماضية، حين بلغت الملفات المكتشفة يومياً في عام 2021 ما يقارب 380,000 ملف خبيث، ما يدل على ارتفاع قدره 5%، وفي المجمل، اكتشفت أنظمة كاسبرسكي ما يقرب من 122 مليون ملف خبيث في عام 2022، بزيادة قدرها 6 ملايين عن العام الماضي.

زيادة حصة برمجيات الفدية التي تتمّ مواجهتها يومياً

واكتشف باحثو كاسبرسكي أن حصة برمجيات الفدية التي تتمّ مواجهتها يومياً زادت بنسبة 181% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9,500 ملف تشفير يومياً، كذلك نمت حصة البرمجيات التي تعمل على تنزيل النسخ الأحدث من البرمجيات الخبيثة أو التطبيقات غير المرغوب فيها على الأجهزة المصابة، والمعروفة باسم «برمجيات التنزيل»، Downloaders، بنسبة 142%.

وتواصل استهداف نظام ويندوز باعتباره أهمّ المنصات المستهدفة التي تنتشر فيها مختلف أنواع التهديدات، واكتشف خبراء كاسبرسكي في المتوسط نحو 320,000 ملف خبيث تهاجم أجهزة ويندوز يومياً خلال العام 2022، وكانت نسبة الملفات الخبيثة المنتشرة التي استهدفت ويندوز، من بين جميع الملفات، 85%، كذلك اكتشفت أنظمة كاسبرسكي أن حصة الملفات الخبيثة اليومية التي تأتي في تنسيقات «مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office»، تضاعفت بنسبة 236%.

زيادة 10% في حصة الملفات الخبيثة

وفي العام 2022، حدّد الخبراء أيضاً زيادة بلغت 10% في حصة الملفات الخبيثة التي تستهدف نظام الأندرويد يومياً، ما جعل مستخدمي هذا النظام، بدورهم، من الأهداف المفضلة لمجرمي الإنترنت، وتُعدّ حملتا Harly وTriada Trojan، اللتان استهدفتا آلاف مستخدمي الأندرويد في جميع أنحاء العالم، من الأمثلة الرئيسة على هذا التوجّه.

ورجّح فلاديمير كوسكوف رئيس أبحاث مكافحة البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي، أن عدد الملفات الخبيثة التي تُكتشف يومياً في العام المقبل لن تتوقف عند 400,000 ملف، وإنما نصف مليون، مشيراً إلى مدى سرعة التوسّع في التهديدات الرقمية وعدد الأجهزة الجديدة التي تواجهها يومياً.

بإمكان أي محتال مبتدئ شنّ هجمات رقمية

وأضاف: «الأخطر من ذلك أنه بات بإمكان أي محتال مبتدئ شنّ هجمات رقمية دون أن تكون لديه أية معرفة تقنية في البرمجة، بعد وُضعَ نموذج تقديم البرمجيات الخبيثة كخدمة، حتى أصبح التحوّل إلى مجرم إنترنت أسهل من أي وقت مضى، لذا أصبح من الضروري للأفراد والمؤسسات استخدام حلول أمنية موثوق بها، لتجنُّب الوقوع ضحية لمجرمي الإنترنت، وسيبذل خبراء كاسبرسكي قصارى جهودهم للحماية من هذه التهديدات وإنقاذ المستخدمين من الخسائر بحيث تكون تجربتهم اليومية على الإنترنت آمنة بالكامل».