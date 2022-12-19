مستشفى المحلة العام يستقبل أول حالة مصابة بمرض «طفل الشمع» النادر

طبقة من الشمع تكسو جسد طفلة رضيعة، وضعها الأطباء داخل حضانة بمستشفى المحلة العام، نتيجة إصابتها بمرض جلدي نادر، فبدلاً من أن تلتقم ثدي والدتها، أصبحت تتغذى من وصلات طبية، وفريق طبي ملتف حولها، وأعين ذويها باتت تراقبها من خلف ألواح زجاجية، أملا فى أن يسرقون نظرة واحدة للاطمئنان عليها، وألسنة لا تكف عن السؤال، من أجل سماع عبارة اطمئنان.

حالة نادرة

واستقبل مستشفى المحلة العام حالة نادرة الحدوث، وهو «طفل الشمع»، أو ما يسمي علمياً بـ«collodion baby»، وهي الحالة الأولى في محافظة الغربية، لكن ليست الأولي بمصر، حيث أن هذا المرض نتيجة خلل في الجينات ويؤدي لخلل شديد في الجلد منذ الولادة وأيضا العيون.

وقال الدكتور جمال أبو شادي، مدير مستشفى المحلة العام سابقا، إن الحضانات المتواجدة بالمستشفى والكادر الطبي على كفاءة عالية، للتعامل مع تلك الحالات.

واضاف لـ«الوطن»، أن مستشفى المحلة العام يستقبل أول حالة بهذا المرض والذي يعد من الأمراض النادرة في العالم، ويحدث نتيجة خلل في الجينات، وهو من الأمراض المناعية، وليس بالضرورة أن ينتقل عن طريق الوراثة، ويحدث بجلد المريض تهالك وتسلخ إلى جانب حدوث اضطرابات والتهابات في الجهازين التنفسي والهضمي.

رعاية طبية

وأكد «أبو شادي»، أن علاج هذا المرض يعتمد بنسبة كبيرة على جودة الرعاية الطبية، وكيفية التعامل مع الأعراض التي تحدث في أجهزة الجسم، لافتا إلى أن مستشفى المحلة العام يمتلك كوادر طبية قادرة علي التعامل مع حالة طفل الشمع، نتيجة الخبرات التي اكتسبوها من خلال الأبحاث والدراسات والبعثات التي شاركوا فيها خارجياً، وليس بالضرورة، سفر تلك الحالة إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.