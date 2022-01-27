مصدر طبي: ولادة «طفل شمعي» كل شهر بجنوب البحر الأحمر.. والسبب زواج الأقارب

أفاد مصدر طبي مسؤول بالبحر الأحمر، بأن ولادة الطفل الشمعي أصبحت بمعدل حالة كل شهر في مدن جنوب محافظة البحر الأحمر، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يعتبر معدل عالي جدا، مضيفا أن حالة الطفل الشمعي، هي حالة نادرة الحدوث عالميا، ونسبتها واحد في المليون.

ولادة طفل مشوه بدون أنف وعين مغلقة بمستشفى بالبحر الأحمر

وكانت شهدت مستشفى الشلاتين المركزى جنوب محافظة البحر الأحمر عملية ولادة نادرة لطفل مشوه بدون أنف وعينان مغلقتان، ويكسو جسمه طبقة من الشمع وأعين لا يقدر على إغماضها وفم دائري يخرج منه الفك العظمي للخارج على شكل دائري، وأطراف مشدودة وتوفي خلال 24 ساعة من ولادته.

طفل الشمع حالة نادرة الحدوث

من جانبه، قال الدكتور حسام التايه، استشارى النساء والتوليد، إن حالات ولادة طفل الشمع هي نادرة الحدوث ولا تتعدى نسبة حدوثها واحد في المليون، ويطلق عليها أحيانا «طفل الخريطة»، لأن جسد الطفل الشمعي الأملس يأخذ شكل الخريطة.

وأضاف «التايه» في في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك طبقة خارجية شمعية لامعة تظهر وتحيط بالطفل، وتسقط فى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما تاركة احمرارا بالجلد، وقشورا تشبه قشرة السمك وفي حالة إزالتها تتجدد مرة أخرى، وغالبا طفل الشمع يموت خلال أيام.

ولادة طفل الشمع يرجع إلى زواج الأقارب

وفسر استشارى النساء والتوليد، ولادة طفل مصابا بهذه الأعراض يرجع إلى زواج الأقارب، مطالبا بتقليل زواج الأقارب، أخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغتربوا لاتضوا .. أي تزوجوا الغرب لايضعف نسلكم».