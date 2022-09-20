براءة زوجين من قتل طفلهما حرقا بالمحلة.. يعاني من مرض نادر

برّأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، زوجين بدون أي ضمانات في القضية المتهميّن فيها بقتل طفلهما البالغ من العمر 7 أشهور بحرقه، وذلك بعد استخدام ماء دافئ في غسل جسم الطفل.

وعُقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، وقضت ببراءة الزوجين من التهمة الموجهة إليهما، بعدما ثبت أنهما عملا على رعاية الطفل الرضيع طوال 7 أشهر، ولم يقتلاه، وأن سبب الوفاة كان استخدام الماء الدافئ في غسل جسمه بعد نصحية أحد الأطباء لهما بضرورة إجراء ذلك كنوع من العلاج للمرض النادر الذي يعاني منه.

مرض نادر يعاني منه الطفل

وقدم دفاع الزوجين إلى محكمة جنايات المحلة ما يثبت أن الطفل مولود بمرض نادر يتمثل في تساقط للجلد وعدم اكتمال عظام الجمجمة، وأنهما رغم ذلك عملا على رعايته طوال الأشهر السبعة، وكانا حريصين على حياته، والدليل على ذلك دخوله الحضّانة نحو 20 يوما، رغم علمهما من الأطباء بأن الطفل معرض للوفاة في أي وقت بسبب مرضه النادر.

دفاع المتهمين يكشف الحقيقة

وكشف دفاع الأبوين، أن السبب وراء وفاة الطفل واحتواء جسمه لعلامات حرق، يتمثل في أن أحد الأطباء طلب من الأبوين غسل جسم الطفل بماء دافئ، ما تسبب له في تساقط واحتراق جلده وتساقطه ووفاة الطفل، وذلك بسبب أن نوع المرض الذي يعاني منه الطفل يعرض الجسم لذلك إذا تعرض الى ماء دافئ، وهو ما يؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.