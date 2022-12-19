وظائف للأطباء والممرضين في الكويت بمرتبات مجزية.. آخر فرصة الأحد المقبل

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن آخر موعد للتقدم لوظائف الأطباء والتمريض من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري.

250 فرصة عمل بالكويت

ويبلغ عدد فرص العمل المتاحة للأطباء وأطقم التمريض250 فرصة عمل، بينها 50 فرصة عمل للأطباء و200 فرصة لأطقم التمريض من الجنسين ذكور وإناث.

كما أعلنت جهة العمل الكويتية «مستشفيات الضمان الصحي»، من خلال وزارة القوى العاملة وبالتنسيق معها، عن التخصصات المطلوبة من بين الأطباء وكذلك الرواتب التي سيتم التعاقد عليها لكل من الأطباء والتمريض.

وتتراوح المرتبات ما بين 1800 دينار إلى 2450 دينارًا للأطباء، بما يعادل 196 ألف جنيه، و400 دينار كويتي للممرضين بما يعادل 32 ألف جنيه مصري تقريبا، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت لاحق أن مستشفيات الضمان الصحي التي تعمل في نشاط الرعاية الصحية بدولة الكويت تطلب 50 طبيباً و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

التقديم للوظائف من 11 إلى 25 ديسمبر

وأوضحت الوزارة أن تلقي الطلبات يستمر خلال الفترة من 11 ديسمبر، وينتهي في 25 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن فرص عمل الأطباء في تخصصات: «تخدير استشاري وأخصائي ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل، وباطنة استشاري وأخصائي ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائي ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة استشاري أخصائي ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر»، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحي شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض مع اختبار 3 أشهر، وإجادة اللغة الإنجليزية، على أن تكون مدة العقد سنتين.

وأشارت إلى أن الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، يجب عليهم التسجيل على منظومة التشغيل الخارجي بموقع وزارة القوى العاملة الرسمي من خلال الرابط التالي حتى 25 ديسمبر الجاري:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob ، أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين، سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد».