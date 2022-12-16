وظائف القوى العاملة في المحافظات.. رواتب تصل إلى 4400 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توفر عدد من الوظائف في المحافظات برواتب مختلفة، للراغبين في البحث عن فرص عمل برواتب مجزية.

وجاءت شرم الشيخ، ضمن المحافظات المتاح بها فرص عمل أفراد أمن وحراسة، والراتب حسب المقابلة، كما يلي:

- مطلوب 15 فرد أمن لفندق سيفب بلازا.

- 15 فرد أمن لفندق غزالة بخليج نعمة.

- 5 أفراد أمن لفندق جراند أوتيل.

- 20 فرد أمن لفندق شرم بلازا.

وظائف أمن وحراسة

وتضمن إعلان موقع وزارة القوى العاملة، حاجة عدد من شركات الأمن لشغل وظيفة أفراد ومشرفي أمن، ومنها «جى فور أس للأمن»، كما يلي:

- 80 ضابط أمن إداري.

- 10 مراقبين كاميرات.

- 10 إطفائيين براتب 3300 جنيه.

وكشف شركة فينكس للأمن، حاجتها لـ 415 فرد أمن للعمل في عدد من المحافظات براتب يبدأ بـ3000 جنيه.، وحاجة الشركة المصرية الأوربية للأمن والحراسة، لـ55 فرد أمن براتب من 3250 إلى 3650 جنيهًا في مواقع «التجمع الخامس، العاصمة الإدارية، القاهرة الجديدة».

وظائف براتب 4400 جنيه

وأعلنت القوى العاملة أيضًا، وظائف بشركة «جلوبال سيكيورتي لوجيستك»، في فروعها بالإسكندرية والإسماعلية وقنا وأسيوط والتجمع الخامس، كما يلي:

- 120 وظيفة فرد أمن براتب 3000 جنيه.

10 مشرفين أمن براتب 3700 جنيه.

وحاجة شركة رام للأمن والحراسة، لـ 150 فرد أمن براتب 3600 جنيه، و15 مشرف أمن براتب 4000 جنيه.

وضمن الوظائف المعلن عنها على موقع الوزارة، أن شركة «ميديل أيست» لخدمات الأمن، أعلنت توفر 500 وظيفة فرد أمن براتب 3900 يصل إلى 4400 جنيه، بمواقع «العاصمة الإدراية، التجمع الخامس، التجمع الأول ومحافظة سوهاج».

ويمكن التقديم للوظائف عبر الضغط على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا.