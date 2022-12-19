المؤبد لمتهمين وحبس 35 آخرين بسبب مشاجرة في ميت حبيش بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود الربيعي، ومصطفى درويش، وأمانة سر محمد عناني وعلي السنباطي، بالسجن المؤبد على 2 من المتهمين، والسجن سنتين لـ35 متهما آخرين، في واقعة قتل عمد لأحد الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء في مشاجرة.

كانت هيئة المحكمة، نظرت القضية التي تحمل رقم 15506 لسنة 2022 جنح مركز طنطا والمقيدة برقم 1142لسنة 2022 كلي غرب طنطا، وبعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة، ومحامين المتهمين، أصدرت قرارها السابق.

القتل العمد والترصد

ووجهت جهات التحقيق تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 2 متهمين بقتلهم المجني عليه وحيازة باقي المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وارتكاب أعمال عنف وبلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق المجني عليه والتخلص منه، بسبب خلافات سابقة بينهم ومُحرر عنها محاضر قضائية.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء والشوم والعصي بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية بدائرة مركز طنطا، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخرين، وتم فرض كردون أمني والحواجز الحديدية حول محل البلاغ، وتم إلقاء القبض على 37 متهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.